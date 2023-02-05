Ястремская (Украина) – Зигемунд (Германия) 2:0 (6:3, 6:1)

В Аби-Даби (ОАЭ) стартовал квалификационный отбор к турниру WTA 500. В полуфинальном поединке нашей Даяне Ястремской противостояла немка Лаура Зигемунд, пишет 24 канал.

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В стартовом сете украинка победила со счетом 6:3, хотя проиграла гейм на своей подачи. Преимущество Даяны было еще более ощутимым во втором сете, который одесситка выиграла 6:1.

В общей сложности матч длился 1 час и 12 минут. За весь поединок Ястремская отдала сопернице всего четыре гейма и сделала пять из шести брейк-пойнтов.

Абу-Даби WTA 500. Первый круг квалификации

Даяна Ястремская (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:3, 6:1

В январе 2019 года соперницы уже встречались между собой в первом круге турнира WTA 250 в Хобарте. Тогда также сильнее была украинка.

В финале квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби Ястремска встретится с победительницей поединка Клер Лю (США) – Стефания Божика (Румыния).

Достойно внимания! В полуфинале турнира в Абу-Даби также сыграет украинка Катарина Завацкая, которой будет противостоять Моюка Учидзима. Матч состоится 5 февраля в 12.45 по киевскому времени.