На 35-й минуте украинцы сенсационно первыми пропустили в матче. Михайлов вынес от ворот, пропуск мяча на половине Украины, Матвиенко зажег высокую свечу перед штрафной Украины, Тимчик проиграл борьбу и Кирилов отличился в воротах Бущана.

К слову Одессит Бущан впервые сыграет в Одессе: известен стартовый состав сборной Украины против Болгарии

Видео гола Кирилова

Что известно о поединке с Болгарией