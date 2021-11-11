На 35-й минуте украинцы сенсационно первыми пропустили в матче. Михайлов вынес от ворот, пропуск мяча на половине Украины, Матвиенко зажег высокую свечу перед штрафной Украины, Тимчик проиграл борьбу и Кирилов отличился в воротах Бущана.

К слову Одессит Бущан впервые сыграет в Одессе: известен стартовый состав сборной Украины против Болгарии

Видео гола Кирилова

Что известно о поединке с Болгарией

  • Футболисты вышли на поле одесского стадиона "Черноморец". Встреча началась в 19:30. Матч несет товарищеский характер.
  • Последний раз Украина играла в Одессе в ноябре 2016 года против Финляндии в отборе к чемпионату мира-2018, в котором "сине-желтые" минимально обыграли соперника (1:0).