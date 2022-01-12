Режим Лукашенко: белорусским футбольным клубам запретили проводить сборы за рубежом

12 января 2022 , 20:16
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Источник:

football.by

Министерство спорта не выдает разрешение на зарубежные сборы белорусским футбольным клубам. В частности, пострадали солигорский Шахтер, БАТЭ, минское Динамо и Торпедо-БелАЗ.

Не помогает в решении вопроса и тот факт, что на сборы некоторые клубы собирались потратить не бюджетные средства. Так, Торпедо-БелАЗ собиралось провести сборы в Турции, используя "другие источники дохода". Однако разрешение из Минспорта получено не было.

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Аналогичная ситуация и с чемпионом прошлого сезона – солигорским Шахтером, который заработал в еврокубках около полумиллиона евро. Сообщается, что "горняки" в Турции планировали провести товарищеские матчи с донецким Шахтером, киевским Динамо, московским Спартаком и еще рядом статусных команд, которые под вопросом из-за позиции министерства.

Такая же ситуация сложилась и у минского Динамо с БАТЭ. При этом столичный клуб получил разрешение на сборы в российском Сочи, однако там не самые лучшие погодные условия и мало соперников подходящего уровня для спаррингов.

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Автор: Юрій Семенюк