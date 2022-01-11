Андриюк и Долидович заявили, что Белорусский лыжный союз деактивировал их индивидуальные идентификационные номера, необходимые для участия в соревнованиях.

По словам лыжниц, это сделано по указанию главы Белорусской федерации лыжных гонок Александра Дороховича. Он приказал чиновникам запретить их участие в международных соревнованиях и собраниях страны.

Андриюк убеждает, что из-за этого она была вынуждена пропустить квалификационные соревнования, которые могли ей помочь получить место на Олимпийских играх в Пекине.

"Спортивные чиновники дословно обвинили меня в том, что я сторонница оппозиции", – заявила Андриюк.

Сама спортсменка не исключает возможности того, что она покинет страну и переберется в Польшу.

К теме Более 23 тысяч белорусов попросили об убежище в Польше

Что касается Долидович, то ее дисквалифицировали перед Новым годом. Ее на год отстранили от соревнований. Официально – из-за поведения во время вручения наград. В октябре она победила в "Минском кубке по лыжероллерам". Но призы ей вручили те, которые были предусмотрены бронзовому призеру. Поэтому она их и вернула.

"Федерация сделала подарок на Новый год. Деактивировала фискод дочери Дарьи и отстранила на год от соревнований. Говорят швыряла призы на соревнованиях. Вела себя неподобающим образом для спортсмена. Решением тренерского совета единогласно принято! Через 2,5 месяца после награждения. Без объяснений от спортсменки. Все гениальное просто. Мимо юниорского ЧМ и Европейского фестиваля молодежи. Бывает. Жаль, что дети за родителей получают. Ребенок в слезах. Страна для жизни", – написал после дисквалификации отец спортсменки Сергей Долидович.

Сам он тоже бывший лыжник. И активно выступать против насилия силовиков в Беларуси во время массовых протестов.



Беларусь и отстранение спортсменок

Беларусь уже попала в международный скандал, когда решила отстранить свою спортсменку во время международных турниров. Речь идет о легкоатлетке Кристине Тимановской, которую решили отправить домой с Олимпиады в Токио. В аэропорту девушка попросила японских полицейских о политическом убежище. Она заявила, что ее пытаются выслать домой из-за того, что она критикует местных чиновников.

Закончилось все тем, что Тимановская в Белоруссию так и не вернулась.