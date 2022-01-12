Не помогает в решении вопроса и тот факт, что на сборы некоторые клубы собирались потратить не бюджетные средства. Так, Торпедо-БелАЗ собиралось провести сборы в Турции, используя "другие источники дохода". Однако разрешение из Минспорта получено не было.

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Аналогичная ситуация и с чемпионом прошлого сезона – солигорским Шахтером, который заработал в еврокубках около полумиллиона евро. Сообщается, что "горняки" в Турции планировали провести товарищеские матчи с донецким Шахтером, киевским Динамо, московским Спартаком и еще рядом статусных команд, которые под вопросом из-за позиции министерства.

Такая же ситуация сложилась и у минского Динамо с БАТЭ. При этом столичный клуб получил разрешение на сборы в российском Сочи, однако там не самые лучшие погодные условия и мало соперников подходящего уровня для спаррингов.

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