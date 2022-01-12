Не допомагає у вирішенні питання і той факт, що на збори деякі клуби збиралися витратити не бюджетні кошти. Так, Торпедо-БелАЗ збиралося провести збори Туреччини, використовуючи "інші джерела доходу". Проте дозвіл із Мінспорту отримано не було.
Дивіться також Білоруські лижниці скаржаться на дискваліфікації через підтримку опозиції: пропустять Олімпіаду
Аналогічна ситуація і з чемпіоном минулого сезону – солігорським Шахтарем, який заробив у єврокубках близько півмільйона євро. Повідомляється, що "гірники" у Туреччині планували провести товариські матчі з донецьким Шахтарем, київським Динамо, московським Спартаком та ще низкою статусних команд, які під питанням через позицію міністерства.
Така сама ситуація склалася і в мінського Динамо з БАТЕ. При цьому столичний клуб отримав дозвіл на збори в російському Сочі, проте там не найкращі погодні умови та мало суперників відповідного рівня для спарингів.
Найгучніший скандал з білоруськими спортсменами
- Білорусь вже потрапила в міжнародний скандал, коли вирішила відсторони свою спортсменку під час міжнародних турнірів. Мова йде про легкоатлетку Христину Тімановську, яку вирішили відправити додому з Олімпіади в Токіо.
- В аеропорті дівчина попросила японських поліцейських про політичний притулок. Вона заявила, що її намагаються вислати додому через те, що вона критикує місцевих чиновників.
- Закінчилося все тим, що Тімановська до Білорусі так і не повернулася.