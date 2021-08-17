Журналист Игорь Цыганык считает, что эти игроки покинут команду после окончания своих нынешних контрактов.
К слову Шахтер отправился во Францию: заявка "горняков" на матч с Монако в Лиге чемпионов
У Мораеса в конце года истекает контракт. Он должен вернуться к тренировкам в октябре, но я не думаю, что на него сильно рассчитывают. Де Дзерби строит новую команду, и эти игроки себя исчерпали. У Марлоса и Дентиньо, думаю, ситуация аналогичная. Не знаю, что должно произойти, чтобы с ними продлили контракты,
– сказал Цыганык.
Статистика игроков
- Заметим, соглашения всех трех футболистов завершаются 31 декабря этого года. Ни с одним из них Шахтер еще официально не продлил контракт.
- В текущем сезоне Марлос провел за "горняков" три матча, в которых отметился ассистом. На счету Дентиньо один гол в двух поединках. Мораес проходит курс реабилитации после тяжелой травмы.