Журналист Игорь Цыганык считает, что эти игроки покинут команду после окончания своих нынешних контрактов.

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У Мораеса в конце года истекает контракт. Он должен вернуться к тренировкам в октябре, но я не думаю, что на него сильно рассчитывают. Де Дзерби строит новую команду, и эти игроки себя исчерпали. У Марлоса и Дентиньо, думаю, ситуация аналогичная. Не знаю, что должно произойти, чтобы с ними продлили контракты,

– сказал Цыганык.

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