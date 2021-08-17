Журналіст Ігор Циганик вважає, що ці гравці покинуть команду після закінчення своїх нинішніх контрактів.
До слова Шахтар вирушив у Францію: заявка "гірників" на матч з Монако у Лізі чемпіонів
Мораеса в кінці року закінчується контракт. Він повинен повернутися до тренувань в жовтні, але я не думаю, що на нього сильно розраховують. Де Дзербі будує нову команду, і ці гравці себе вичерпали. У Марлоса і Дентінью, думаю, ситуація аналогічна. Не знаю, що має статися, щоб з ними продовжили контракти,
– сказав Циганик.
Статистика гравців
- Зауважимо, угоди усіх трьох футболістів завершуються 31 грудня цього року. З жодним із них Шахтар ще офіційно не продовжив контракт.
- У поточному сезоні Марлос провів за "гірників" три матчі, в яких відзначився асистом. На рахунку Дентінью один гол в двох поєдинках. Мораес проходить курс реабілітації після важкої травми.