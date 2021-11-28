Реванша может не быть: почему Лопес не сможет отомстить Камбососу
28 ноября 2021 , 09:59Читати новину українською
Источник:твиттер Майкла Бенсона
Теофимо Лопес в ночь на 28 ноября неожиданно проиграл Джорджу Камбососу и потерял чемпионские пояса. Реванша может не быть.
Лопес может не получить реванш
Уже первая защита титулов завершилась для Теофимо Лопеса провалом. Джордж Камбосос оказался "крепким орешком", который не смог расколоть американец.
Подробнее Месть за Ломаченко: Камбосос сенсационно разбил Лопеса и отобрал титулы
По раздельному решению судей победу одержал австралийский боксер. Лопес не сможет рассчитывать на реванш, если этого не захочет соперник.
В контракте поединка не было опции второго поединка. Правда, после боя Джордж заявил, что Лопесу нужно достойно принять поражение и предложил ему во второй раз выйти на ринг, но на этот раз уже в Австралии.
Бой Лопес – Камбосос
- Американец активнее начал бой. Боксеры не отсиживались в обороне и не присматривались друг к другу. Уже в стартовом раунде Теофимо побывал на канвасе.
- Такой же ответ американец отдал сопернику в 10-м раунде, когда попал в лицо Джорджу. Камбосос не удержался на ногах и завалился на покрытие.
- Американский боксер завершил бой с окровавленным лицом из-за рассечения.
- Бойцы провели 12-раундовый поединок, поэтому все решали судьи. Рефери отдали победу австралийцу.