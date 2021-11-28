Реванша может не быть: почему Лопес не сможет отомстить Камбососу

Теофимо Лопес в ночь на 28 ноября неожиданно проиграл Джорджу Камбососу и потерял чемпионские пояса. Реванша может не быть.

Лопес может не получить реванш

Уже первая защита титулов завершилась для Теофимо Лопеса провалом. Джордж Камбосос оказался "крепким орешком", который не смог расколоть американец.

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По раздельному решению судей победу одержал австралийский боксер. Лопес не сможет рассчитывать на реванш, если этого не захочет соперник.

В контракте поединка не было опции второго поединка. Правда, после боя Джордж заявил, что Лопесу нужно достойно принять поражение и предложил ему во второй раз выйти на ринг, но на этот раз уже в Австралии.

Бой Лопес – Камбосос