В ночь с 25 на 26 января Детройт на собственной площадке померился силами с Филадельфией. Святослав Михайлюк провел нерезультативный матч за хозяев.

Источник: 24 канал

Баскетболисты Детройта вышли крайне мотивированными, чтобы взять реванш у Филадельфии. Хозяева полностью справились с поставленной задачей. Победа – 119:104.

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Уверенная победа

Хозяева во всех четвертях имели преимущество. Только в третьей баскетболисты показали одинаковый уровень игры и завершили ее вничью – 25:25. Все остальные были в пользу Детройта – 34:23, 30:27 и 30:29.

Святослав Михайлюк провел на площадке 5 минут и 52 секунды. За это время украинец набрал в 2 всего очка (0-3 трехочковых, 2-2 штрафных). В этом сезоне Михайлюк в среднем за игру он набирает 7.6 очка (39.2% с игры, 34.2% трехочковые), делает 1.7 подбора и отдает 1.2 передачи.

Эта победа стала для Детройта 4-й в сезоне при 13-х поражениях. Клуб украинца продолжает замыкать таблицу Восточной конференции. Филадельфия же лидирует после 18 поединков.

Следующий матч команда Михайлюка проведет 28 января на выезде против Кливленда.

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