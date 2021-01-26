У ніч з 25 на 26 січня Детройт на власному майданчику помірявся силами з Філадельфією. Святослав Михайлюк провів нерезультативний матч за господарів.

Джерело: 24 канал

Баскетболісти Детройта вийшли вкрай вмотивовані, щоб взяти реванш у Філадельфії. Господарі повністю впорались із поставленим завданням. Перемога – 119:104.

Оце так Українець "повозив" суперників у переможному матчі Барселони: відео

Впевнена перемога

Господарі у всіх чвертях мали перевагу. Лише у третій баскетболісти показали однаковий рівень гри та завершили її у нічию – 25:25. Всі інші були на користь Детройта – 34:23, 30:27 та 30:29.

Святослав Михайлюк провів на майданчику 5 хвилин та 52 секунди. За цей час українець набрав лише 2 очки (0-3 триочкові, 2-2 штрафні). У цьому сезоні Михайлюк у середньому за гру він набирає 7.6 очка (39.2% з гри, 34.2% триочкові) і робить 1.7 підбирання та віддає 1.2 передачі.

Ця звитяга стала для Детройта 4-ю у сезоні при 13-х поразках. Клуб українця продовжує замикати таблицю Східної конференції. Філадельфія ж лідирує після 18 поєдинків.

Наступний матч команда Михайлюка проведе 28 січня на виїзді проти Клівленда.

Детройт – Філадельфія відеоогляд