"Дело не в поясах": промоутер Фьюри назвал главную мотивацию британца в реванше с Усиком

В ночь на 19 мая Александр Усик в битве за звание абсолютного чемпиона мира сразился с Тайсоном Фьюри. Украинец победил раздельным решением судей, нанеся "Цыганскому королю" первое поражение в профессиональной карьере.

Впереди боксеров ожидает реванш. Он снова состоится в Эр-Рияде на "Kingdom Arena".

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Фьюри желает мести

Известный промоутер Фрэнк Уоррен высказался относительно предстоящей битвы. Он рассказал, что для Тайсона Фьюри она будет иметь большое значение, но главной мотивацией британца будет не завоевание чемпионского статуса.

Реванш точно состоится, уже все для этого сделано. Тайсон уже выигрывал все эти титулы, которые будут на кону. Для него дело не в поясах, а в мести,

– сказал Уоррен.

Напомним, что ранее Турки Аль-Шейх сообщил, что второй бой между действующим абсолютом хевивейта Александром Усиком и экс-чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

. Этот поединок может стать последним для Александра Усика в супертяжелой весовой категории. Он рассматривает возможность возвращения в крузервейт

Отметим, что реванш Усик – Фьюри снова может иметь статус битвы за абсолют. Сначала ожидалось, что украинец 1 июня потеряет пояс IBF из-за пропуска срока обязательной защиты титула. Однако пока этого не произошло, ведь бой Хргович – Дюбуа организация решила проводить не за полноценный чемпионский пояс.