Гораздо более сложное испытание, – Уайт дал прогноз на реванш Усик – Фьюри

Александр Усик в мае стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте за последнюю четверть века. В битве за это звание он победил Тайсона Фьюри.

Бой продолжался все 12 раундов. Украинец триумфовал благодаря раздельному решению судей – 115:112, 113:114, 114:113.

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Усик будет фаворитом второй битвы

Впереди боксеров ожидает реванш. Он запланирован на 21 декабря и снова состоится в Эр-Рияде.

Ожиданиями от этого события поделился бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиан Уайт. Британец считает, что Александр Усик будет иметь значительное психологическое преимущество, однако верит, что у его земляка будет шанс на победу.

"Это бокс, поэтому все возможно, и вы не можете списывать Фьюри, но, возможно, эти тяжелые бои, которые он провел, повлияли на него. Он много раз был в нокдауне. Если Тайсон проведет правильную подготовку к бою, будет использовать свои габариты, то у него есть шанс, но уверенность Усика будет зашкаливать.

Ранее Усик думал, что сможет перебоксировать его, но теперь он знает, что может нанести ему вред, поэтому для Фьюри это будет гораздо более сложное испытание, чем первый бой", – сказал Уайт.

. Диллиан Уайт в течение профессиональной карьеры провел 33 поединка, в которых одержал 30 и потерпел три поражения. Он боксировал в 2022 году против Тайсона Фьюри и уступил техническим нокаутом в шестом раунде.

Напомним, что Александр Усик может покинуть хевивейт после битвы против "Цыганского короля". Он заявлял, что планирует вернуться в крузервейт.