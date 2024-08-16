Турки Аль-Шейх назвал окончательную дату реванша Усик – Фьюри: когда состоится бой

В мае нынешнего года Александр Усик и Тайсон Фьюри провели "бой века". На кону этой битвы стояло звание первого абсолюта хевивейта в эпоху четырех поясов.

Победу одержал украинский боксер раздельным решением рефери. Судейские записки зафиксировали его триумф со счетом 115:112, 113:114, 114:113.

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Дата осталась неизменной

Впереди их ожидает реванш. Он, как и первый поединок, состоится в Эр-Рияде.

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх объявил окончательную дату битвы между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Фьюри – Усик 2 "Восстановление". 21.12.2024,

– написал Аль-Шейх.

Ранее сообщалось, что 21 декабря – самая вероятная дата, но не окончательная. Были слухи, что битву могли перенести на несколько недель, однако этого не произошло.

Напомним, что после поединка с "Цыганским королем" Александр Усик может оставить хевивейт и и вернуться в крузервейт. О таком плане украинский боксер рассказывал в начале июня.