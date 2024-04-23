Сказали готовиться, – Джошуа сделал громкое заявление, что ставит под вопрос реванш Усик – Фьюри

В столице Саудовской Аравии 18 мая состоится вечер бокса. Главным его событием станет битва за абсолют между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По условиям контракта, после этого между ними запланирован еще один бой. Ожидалось, что реванш пройдет в октябре.

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Реванш Усик – Фьюри под угрозой

Однако все больше слухов появляется, что этого может не произойти. Сначала об этом заговорили промоутеры Боб Арум и Эдди Хирн, которые заявляли, что может хватить и одного боя, после чего должен состояться поединок Джошуа – Фьюри.

Теперь же громкое заявление сделал лично Эй Джей. Он дал понять, что уже осенью может состояться британское дерби, несмотря на то, что в контракте действующего обладателя пояса WBC прописан реванш с украинским чемпионом Александром Усиком.

В Саудовской Аравии делают то, чего хотят фаны. Если фаны хотят мой бой с Фьюри, то он состоится. И я хочу бой с Фьюри. Поединок точно состоится. Мне сказали готовиться на сентябрь. Сначала в мае подерутся Усик и Фьюри, а я уже в сентябре. Это невероятно,

– сказал Джошуа.

Отметим, что Тайсон Фьюри не разделяет оптимизма Энтони Джошуа относительно их боя. Он заявлял, что Александр Усик не откажется от реванша, ведь на кону будут стоять очень большие деньги.

. Накануне вышел официальный саундтрек к бою Усик – Фьюри. Его представили в виде видеоролика в стиле аниме под названием "Ring Of Fire".

Напомним, что ранее промоутер Александр Красюк заявлял, что британцы действительно могут провести бой, однако он не будет иметь чемпионского статуса, ведь Фьюри не победит Усика. Поэтому они просто определят, кто из них является "сильнейшим неудачником".