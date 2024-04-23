За умовами контракту, після цього між ними запланований ще один бій. Очікувалося, що реванш пройде у жовтні.

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Реванш Усик – Ф'юрі під загрозою

Проте все більше чуток з'являється, що цього може не статися. Спочатку про це заговорили промоутери Боб Арум та Едді Хірн, які заявляли, що може вистачити й одного бою, після чого має відбутися поєдинок Джошуа – Ф'юрі.

Тепер же гучну заяву зробив особисто Ей Джей. Він дав зрозуміти, що вже восени може відбутися британське дербі, попри те, що в контракті чинного володаря пояса WBC прописано реванш з українським чемпіоном Олександром Усиком.

У Саудівській Аравії роблять те, чого хочуть фани. Якщо фани хочуть мій бій із Ф'юрі, то він відбудеться. І я хочу бій з Ф'юрі. Поєдинок точно відбудеться. Мені сказали готуватись на вересень. Спочатку у травні поб'ються Усик і Ф'юрі, а я вже у вересні. Це неймовірно,

– сказав Джошуа.

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі не поділяє оптимізму Ентоні Джошуа щодо їх бою. Він заявляв, що Олександр Усик не відмовиться від реваншу, адже на кону стоятимуть дуже великі гроші.

Цікаво. Напередодні вийшов офіційний саундтрек до бою Усик – Ф'юрі. Його представили у вигляді відеоролика в стилі аніме під назвою "Ring Of Fire".

Нагадаємо, що раніше промоутер Олександр Красюк заявляв, що британці дійсно можуть провести бій, проте він не матиме чемпіонського статусу, адже Ф'юрі не переможе Усика. Тому вони просто визначать, хто з них є "найсильнішим невдахою".