Им стал украинский боксер. Он почти нокаутировал британца в девятом раунде, однако тот смог выстоять, но по очкам победу одержал Александр Усик.

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Прогноз от Хантера

Впереди их ожидает реванш. Своим мнением относительно второй битвы поделился американский боксер Майкл Хантер.

По его словам, зрители станут свидетелями очень похожего сценария с первым поединком, где украинский чемпион снова победит.

Второй бой будет очень похож на первый поединок, и Усик его вытянет. Фьюри немного перестроится и изменит стратегию, которая даст ему немного разнообразия, но я считаю, что Усик выйдет победителем,

– сказал Хантер.

Важно. Накануне было объявлена дата реванша Усик – Фьюри. Он, как и анонсировалось ранее, состоится 21 декабря в Эр-Рияде.

Напомним, что в 2017 году Александр Усик победил Майкла Хантера единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс WBO в крузервейте. То поражение до сих пор остается единственным в профессиональной карьере 36-летнего американца.