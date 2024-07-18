"Нашел ключ к победе": опытный хевивейтер назвал своего фаворита в реванше Усик – Фьюри

Весной Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории в эпоху четырех поясов. В битве за это звание он одолел до того непобедимого Тайсона Фьюри.

Сейчас оба боксера отдыхают и восстанавливаются от боя, который забрал немало сил и здоровья. Впереди их ожидает реванш.

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Прогноз от Чжан Чжилея

Своим мнением относительно предстоящего поединка поделился китайский супертяжеловес Чжан Чжилей. 41-летний боксер считает, что украинский чемпион снова сможет победить и назвал факторы, которые станут определяющими.

"Я всегда верю в боксерские навыки Усика. Фьюри хорошо выглядел 18 мая, но Усик был лучше. В декабре они снова будут драться – я думаю, все зависит от того, у кого тренировочный лагерь будет лучше.

Я склоняюсь к победе Усика, ведь он нашел ключ к победе над Тайсоном в первом бою, и он собирается извлечь из этого выгоду... Главное – нужно внести коррективы в тайминг и использовать свой мозг, а не тело", – сказал Чжилей.

. Свой последний бой Чжан Чжилэй провел 1 июня. Он неожиданно уверенно одолел Деонтея Уайлдера , одержав победу техническим нокаутом уже в пятом раунде.

Напомним, что накануне свой прогноз относительно реванша Усик – Фьюри сделал Сергей Лапин. Он заявил, что после второй очной битвы британский боксер закончит карьеру.