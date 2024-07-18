Наразі обидва боксери відпочивають та відновлюються від бою, який забрав чимало сил та здоров'я. Попереду на них очікує реванш.

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Прогноз від Чжан Чжилея

Своєю думкою щодо майбутнього поєдинку поділився китайський суперважковаговик Чжан Чжилей. 41-річний боксер вважає, що український чемпіон знову зможе перемогти та назвав фактори, які стануть визначальними.

"Я завжди вірю в боксерські навички Усика. Ф’юрі добре виглядав 18 травня, але Усик був кращим. У грудні вони знову битимуться – я думаю, все залежить від того, у кого тренувальний табір буде кращим.

Я схиляюся до перемоги Усика, адже він знайшов ключ до перемоги над Тайсоном у першому бою, і він збирається отримати з цього вигоду… Головне – потрібно внести корективи в таймінг і використовувати свій мозок, а не тіло", – сказав Чжилей.

До слова. Свій останній бій Чжан Чжилей провів 1 червня. Він несподівано впевнено здолав Деонтея Вайлдера, здобувши перемогу технічним нокаутом вже у п'ятому раунді.

Нагадаємо, що напередодні свій прогноз щодо реваншу Усик – Ф'юрі зробив Сергій Лапін. Він заявив, що після другої очної битви британський боксер закінчить кар'єру.