Фьюри официально активировал реванш: промоутер назвал новую дату мегафайта с Усиком

Контракт на "бой века" между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком предусматривал обязательный пункт о реванше. Британский боксер попытается реабилитироваться в повторном поединке.

Александр Усик одержал историческую победу в Эр-Рияде над непобежденным великаном Тайсоном Фьюри. Украинец стал абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе.

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Реваншу быть

Поединок двух супертяжеловесов запомнился большим количеством ярких моментов и вызвал восхищение у зрителей. Поэтому повторная встреча звезд хевивейта обещает быть не менее зрелищной.

Генеральный директор Top Rank Боб Арум сообщил, что Тайсон Фьюри активировал пункт о реванше.

Есть положение о реванше, и Тайсон воспользовался этим пунктом. Бой состоится или в конце года, или в начале следующего года. Это произойдет, опять же, в Эр-Рияде. Это контракт, который подписали оба бойца,

– отметил Арум.

Однако фанатам бокса придется немного подождать. Повторный мегафайт состоится позже, чем планировалось.

"Я знаю, что Тайсон очень ждет матча-реванша. Думаю, наверное, это будет в ноябре-декабре, потому что в октябре этого не сделаешь", – ответил 92-летний промоутер.

Боб Арум добавил, что Фьюри с нетерпением ждет реванша. Британец надеется вернуть все пояса.

Напомним, что организатор боксерского сезона в Эр-Рияде Турки Аль аш-Шейх анонсировал повторный бой на октябрь этого года.

Также неопределенной остается судьба титула IBF. Организация планирует забрать пояс и разыграть его в поединке Хргович – Дюбуа. Сторона Усика попросила об отсрочке защиты, чтобы сохранить пояс и статус абсолютного чемпиона до второго боя с Фьюри.