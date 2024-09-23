В ночь на 22 сентября Даниэль Дюбуа нокаутом победил Энтони Джошуа. Он защитил титул абсолютного чемпиона мира, который ранее принадлежал Александру Усику.

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Какой прогноз дал Хейни на реванш Усик – Дюбуа

В комментарии Fight Hub TV американский боксер отметил, что это супертяжелый вес, где может произойти все, что угодно и один удар может изменить весь бой. Он также отметил, что Дюбуа провел хороший бой и одержал победу нокаутом.

Может ли Дюбуа победить Усика или Фьюри? Усика? В том бою был удар ниже пояса... Но это супертяжелый дивизион. Эти ребята могут подраться друг с другом и победить друг друга,

– заявил Девин Хейни.

Напомним, что в 2023 году Александр Усик провел бой с Даниэлем, где украинец одержал победу. Однако Дюбуа продолжает считать, что судья украл у него победу.