В ніч на 22 вересня Даніель Дюбуа нокаутом переміг Ентоні Джошуа. Він захистив титул абсолютного чемпіона світу, який раніше належав Олександру Усику.

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Який прогноз дав Хейні на реванш Усик – Дюбуа

У коментарі Fight Hub TV американський боксер зазначив, що це надважка вага, де може статися все, що завгодно і один удар може змінити весь бій. Він також зазначив, що Дюбуа провів гарний бій та здобув перемогу нокаутом.

Чи може Дюбуа перемогти Усика або Фʼюрі? Усика? У тому бою був удар нижче пояса… Але це надважкий дивізіон. Ці хлопці можуть побитися один з одним та перемогти один одного,

– заявив Девін Хейні.

Нагадаємо, що у 2023 році Олександр Усик провів бій з Даніелем, де українець здобув перемогу. Однак Дюбуа продовжує вважати, що суддя вкрав у нього перемогу.