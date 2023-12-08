Бывший футболист и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выдвинут на должность президента Украинской ассоциации футбола. Кандидатуру Шевченко выдвинул Исполнительный комитет Киевского объединения ассоциаций футбола.

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Исполнительный комитет Киевского объединения ассоциаций футбола (КОАФ) проголосовал за своего земляка, выдающегося отечественного футболиста-рекордсмена Андрея Шевченко, уроженца села Двиркивщина Яготинского района,

– говорится в сообщении.

Также легендарный украинский нападающий будет делегатом на Конгрессе УАФ, который состоится 25 января 2024 года. Вместе с ним Киевщину будут представлять Андрей Засуха и Евгений Евсеев.

Важно. У Андрея Шевченко будет шанс заменить своего тезку Андрея Павелко. Действующий глава УАФ находится в СИЗО по подозрению в коррупции.

Сам Шевченко пока не делал официальных заявлений по поводу участия в выборах президента УАФ. Новый глава украинского футбола может быть выбран 25 января 2024 года во время внеочередного конгресса УАФ.