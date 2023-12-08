Полісся – Дніпро-1 – 1:1

Голи: Тейлор, 63 – Філіппов, 49.

У Житомирі відбувся поєдинок 17-го туру української Прем'єр-ліги, в якому місцеве Полісся приймало Дніпро-1. Зустріч завершилася нічиєю із рахунком 1:1, пише 24 Канал.

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У першому таймі команди не відзначилися голами, тому найцікавіше відбулося вже після перерви. На 49-й хвилині дніпряни, які перемогли Полісся у першому колі, зробили заявку на ще одну перемогу завдяки голу Олександра Філіппова.

Полісся було близьким до вольової перемоги

Втім, Полісся досить швидко відновило рівновагу на табло влучним ударом Лукаса Тейлора, після чого мало ще достатньо моментів для того, аби вирвати вольову звитягу. Однак фінальний свисток зафіксував нічийний результат.

До речі. Дніпро-1 заробленому балу має завдячувати системі VAR, яка працювала на матчі, адже наприкінці поєдинку рефері після перегляду відеоповтору скасував призначений у ворота гостей пенальті.

Після цього результату Дніпро-1, набравши 34 очки очолив турнірну таблицю чемпіонату, однак Кривбас, який відстає на один бал, має гру в запасі. Гандикап дніпрян над Поліссям складає три залікові пункти. Чинний чемпіон України Шахтар провів 14 матчів, за які набрав 28 очок.

Відеоогляд матчу Полісся – Дніпро-1