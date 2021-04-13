Північна Ірландія – Україна: головне
Що: матч плей-офф чемпіонату Європи 2022 року
Де: Белфаст, стадіон "Сів'ю"
Коли: вівторок, 13 квітня, 21:45
Трансляція: канал BBC Two NI
Як це було Збірна України прикро програла в першому стиковому матчі за вихід на Євро-2022
Прикра домашня поразка
У першій грі, у Ковалівці, "синьо-жовті" прикро поступилися Північній Ірландії з рахунком 1:2. Єдиний гол за українок забила Дарина Апанащенко. Тепер команді Наталії Зінченко обов’язково треба перемагати на виїзді та забивати мінімум два м'ячі для того, щоб вийти у фінальну стадію Євро-2022.
У першій зустрічі команди показали однаковий рівень футболу. Це підтверджує і статистика матчу.
Також українську збірну влаштовуватимуть перемоги з рахунками 2:3, 3:4 та більше. Суперниці нашої команди віддадуть усі сили на футбольному полі, щоб створити історичне досягнення для своєї країни. Північна Ірландія ще жодного разу у своїй історії не виходила у фінальну частину чемпіонату Європи
Історія протистоянь
Футбольна фортуна до плей-офф двічі зводила Україну та Північну Ірландію на одному футбольному полі.
Північна Ірландія – Україна 1:3
Голи: Макгіннесс, 65 – Калініна, 53, 57, Апанащенко, 68
Північна Ірландія – Україна 0:4
Голи: Козлова, 18, Апанащенко, 33, 38, Овдійчук, 39
Найбільше нашим суперницям потрібно стежити за Апанащенко, яка вже за три поєдинки проти Північної Ірландії наколотила у їх володіння 4 голи. Вона забивала в усіх без виключення поєдинках.
Яскравий вихід України у плей-офф
Українська збірна зробила гучний стрибок у груповому раунді. Українки провалили старт турніру зазнавши трьох поразок поспіль. Однак два з трьох зустрічей були проти Німеччини. Після цього підопічні Зінченко вже не знали смаку поразок – 5 поспіль звитяг. В останньому поєдинку наші футболістки мінімально обіграли Чорногорію (2:1) завдяки реалізованому пенальті від Ольги Басанської та голу Надії Куніної.
Північна Ірландія теж переконливо вийшла з групи, поставивши гучну крапку у зустрічі з Фарерськими островами 5:1.
Склад збірної України на матч-відповідь
- Воротарки: Саніна, Самсон, Бондарчук, Герасимчук
- Захисниці: Кравець, Шматко, Вороніна, Петрик, Басанська, Подольська, Філенко
- Півзахисниці: Овдійчук, Апанащенко, Бойченко, Хімич, Андрущак, Панцулая, Калініна, Андрухів, Малахова
- Нападниці: Куніна, Вороніна, Козлова, Кравчук