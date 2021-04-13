Північна Ірландія – Україна: головне

Що: матч плей-офф чемпіонату Європи 2022 року

Де: Белфаст, стадіон "Сів'ю"

Коли: вівторок, 13 квітня, 21:45

Трансляція: канал BBC Two NI

Як це було Збірна України прикро програла в першому стиковому матчі за вихід на Євро-2022

Прикра домашня поразка

У першій грі, у Ковалівці, "синьо-жовті" прикро поступилися Північній Ірландії з рахунком 1:2. Єдиний гол за українок забила Дарина Апанащенко. Тепер команді Наталії Зінченко обов’язково треба перемагати на виїзді та забивати мінімум два м'ячі для того, щоб вийти у фінальну стадію Євро-2022.

У першій зустрічі команди показали однаковий рівень футболу. Це підтверджує і статистика матчу.

Фінальна частина чемпіонату Європи-2022 відбудеться в Англії 6-31 липня 2022 року.

Також українську збірну влаштовуватимуть перемоги з рахунками 2:3, 3:4 та більше. Суперниці нашої команди віддадуть усі сили на футбольному полі, щоб створити історичне досягнення для своєї країни. Північна Ірландія ще жодного разу у своїй історії не виходила у фінальну частину чемпіонату Європи

Історія протистоянь

Футбольна фортуна до плей-офф двічі зводила Україну та Північну Ірландію на одному футбольному полі.

Північна Ірландія – Україна 1:3

Голи: Макгіннесс, 65 – Калініна, 53, 57, Апанащенко, 68

Північна Ірландія – Україна 0:4

Голи: Козлова, 18, Апанащенко, 33, 38, Овдійчук, 39

Найбільше нашим суперницям потрібно стежити за Апанащенко, яка вже за три поєдинки проти Північної Ірландії наколотила у їх володіння 4 голи. Вона забивала в усіх без виключення поєдинках.

Яскравий вихід України у плей-офф

Українська збірна зробила гучний стрибок у груповому раунді. Українки провалили старт турніру зазнавши трьох поразок поспіль. Однак два з трьох зустрічей були проти Німеччини. Після цього підопічні Зінченко вже не знали смаку поразок – 5 поспіль звитяг. В останньому поєдинку наші футболістки мінімально обіграли Чорногорію (2:1) завдяки реалізованому пенальті від Ольги Басанської та голу Надії Куніної.

Північна Ірландія теж переконливо вийшла з групи, поставивши гучну крапку у зустрічі з Фарерськими островами 5:1.

Склад збірної України на матч-відповідь