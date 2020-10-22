22 октября 1997 года киевское "Динамо" создало сенсацию в матче против каталонской "Барселоны". Киевляне уничтожили полностью испанский гранд, а Сергей Ребров забил невероятный гол в ворота соперника.

23 года назад киевский клуб неожиданно для всех на своем поле в Киеве разгромил фаворита встречи "Барселону" со счетом 3:0. Об этом пишет 24 канал.

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Сенсация от "Динамо"

Счет на табло во встрече открыл Сергей Ребров. Его результативный удар стал украшением того вечера. Нападающий подхватил мяч и с острого угла в штрафной мощно пробил под перекладину – 1:0. Также за "динамовцев" отличились Юрий Максимов и Юрий Калитвинцев.

Интересно, что теперь Ребров встретится с "Барселоной", но уже в роли главного наставника венгерского "Ференцвароша".

Добавим, что "Ференцварош" попал в одну группу Лиги чемпионов с каталонской "Барселоной", киевским "Динамо" и туринским "Ювентусом". В первом туре команда Реброва уже сыграла против "Барселоны", где на выезде уступила испанскому гранду 5:1.