22 жовтня 1997 року київське "Динамо" створило сенсацію у матчі проти каталонської "Барселони". Кияни знищили вщент іспанський гранд, а Сергій Ребров забив неймовірний гол у ворота суперника.

23 роки тому київський клуб неочікувано для всіх на власному полі у Києві розгромив фаворита зустрічі "Барселону" з рахунком 3:0. Про це пише 24 канал.

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Сенсація від "Динамо"

Рахунок на табло у зустрічі відкрив Сергій Ребров. Його результативний удар став окрасою того вечора. Нападник підхопив м'яч та з гострого кута у штрафному майданчику потужно пробив під поперечину – 1:0. Також за "динамівців" відзначились Юрій Максимов та Юрій Калитвинцев.

Цікаво, що тепер Ребров зустрінеться з "Барселоною", але вже у ролі головного наставника угорського "Ференцвароша".

Додамо, що "Ференцварош" потрапив у одну групу Ліги чемпіонів із каталонською "Барселоною", київським "Динамо" та туринським "Ювентусом". У першому турі команда Реброва вже зіграла проти "Барселони", де на виїзді поступилась іспанському гранду 5:1.