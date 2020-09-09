45 лет назад легенда "Динамо" Олег Блохин забил один из лучших голов в карьере. Блохин в Суперкубке Европы 1975 года отличился в воротах мюнхенской "Баварии".

9-го сентября 1975 года, киевское "Динамо" на "Олимпиаштадион" одолело "Баварию" (1:0) в первом поединке за Суперкубок УЕФА. Именно в этой игре Блохин забил свой легендарный мяч, пишет 24 канал.

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Нападающий "Динамо" прошел почти все футбольное поле наедине. Не дождавшись поддержки партнеров, Блохин решил обыгрывать немцев в одиночку.

Одним из игроков, которых обыграл Блохин, был знаменитый немецкий защитник Франц Бекенбауэр. В воротах стоял не менее известный Зепп Майер. Но остановить Блохина они не смогли.

Видео легендарного гола Блохина

В ответном матче "Динамо" на домашнем стадионе повторно обыграло мюнхенцев (2:0), став обладателем Суперкубка УЕФА.

Тогда киевский клуб возглавлял легендарный тренер Валерий Лобановский.

Зато Блохин вместе с Игорем Белановым и Андреем Шевченко – единственные украинцы в истории футбола, которые выигрывали "Золотой мяч". Блохин выиграл награду именно в 1975 году.