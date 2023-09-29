Три вице-президента УЕФА были против возвращения России: подробности скандального решения

Российская Федерация второй год продолжает полномасштабную военную агрессию против Украины. Однако в головах членов УЕФА война уже закончилась.

Иначе как объяснить последнее решение УЕФА по поводу возврата сборной России U-17 к квалификационным турнирам. Однако единодушия в принятии постановления все же не было. Часть футбольных функционеров сохранила здравый смысл.

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В УЕФА не было единодушия

Согласно данным источников Sky News, решение вернуть российскую сборную столкнулось с противодействием трех из пяти вице-президентов УЕФА. Это произошло на закрытом заседании Исполкома УЕФА.

Против амнистии террористов выступили британские чиновники Дэвид Гилл, экс-исполнительный директор Манчестер Юнайтед, и Лора Макалистер. Также не согласился с намерениями УЕФА легенда польского футбола Збигнев Бонек. Они официально воздержались от голосования по возвращению России U-17.

Кто из вице-президентов УЕФА оказался сторонником страны-агрессора? Неожиданно решение поддержал Карл-Эрик Нилссон из Швеции. И это притом, что Федерация футбола Швеции присоединилась к бойкоту матчей с участием России.

Также высказалась за возвращение страны-агрессорки Габриэле Гравина из Италии. Отмечается, что в УЕФА отказались комментировать разногласия во время встречи на самом высоком уровне.