Шахтер проводит ответный матч против Ренна в поединке 1/16 финала Лиги Европы. 24 канал. В первой игре "горняки" одержали победу со счетом 2:1.

Следите с нами Ренн – Шахтер: онлайн-трансляция матча за 1/8 финала Лиги Европы

Поединок во Франции ожидаемо пошел по инициативе хозяев, но в первом тайме дончане удачно отражались. Гости даже забили после углового, но из-за фол Бондаренко судья отменил гол после просмотра VAR.

А вот Ренн забил в начале второго тайма и сделал это легитимно. Доку выбежал в контратаку, освободился от опеки и отдал в центр на Гуире. Тот нашел свободного Токо Экамби, мощным ударом от перекладины прошившего Трубина.

Видео гола Токо Экамби: