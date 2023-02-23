Шахтар проводить матч-відповідь проти Ренна в поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи, пише 24 канал. У першій грі "гірники" здобули перемогу з рахунком 2:1.

Слідкуйте з нами Ренн – Шахтар: онлайн-трансляція матчу за 1/8 фіналу Ліги Європи

Поєдинок у Франції очікувано пішов за ініціативою господарів, але у першому тайму донеччани вдало відбивались. Гості навіть забили після кутового, але через фол Бондаренка суддя скасував гол після перегляду VAR.

А ось Ренн забив на початку другого тайму і зробив це легітимно. Доку вибіг в контратаку, звільнився від опіки і віддав у центр на Гуїрі. Той знайшов вільного Токо Екамбі, який потужним ударом від поперечини прошив Трубіна.

Відео голу Токо Екамбі: