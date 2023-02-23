Легенда Шахтера приехал поддержать "горняков" во Франции на ответный матч Лиги Европы

Донецкий Шахтер 23 февраля проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Ренна. Без поддержки во Франции "горняки" не останутся.

В расположение донецкого клуба прибыл легендарный правый вингер Шахтера Марлос. Бразилец прилетел во Францию, чтобы поддержать уже родной для него клуб в важном матче Лиги Европы.

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Легендарная поддержка во Франции

Бывший "горняк" пообщался со старожилами дончан, сделал совместное фото с голкиперами Андреем Пятовым, Алексеем Шевченко и полевыми футболистами Тарасом Степаненко и Николаем Матвиенко.

Как видно на видео, Марлос рад увидеть и пообщаться с бывшими одноклубниками.

Потому без поддержки во Франции Шахтер не останется.

Марлос приехал в расположение Шахтера: смотрите видео

Главное о карьере Марлоса в Шахтере

34-летний правый вингер впервые перешел в Шахтер летом 2014 года, когда перебрался из харьковского Металлиста.

Отдал "горнякам" 8 лет, ведь выступал за дончан до февраля 2022 года. После чего стал футболистом бразильского Паранаэнсе. В настоящее время находится без клуба.

В футболке Шахтер отыграл больше всего матчей в своей карьере - 287, в которых наколотил 74 гола и отдал 65 ассистов.

Шахтер проведет вторую встречу с Ренном 23 февраля. Стартовый свисток судьи раздастся в 22:00 по Киеву. Первая игра закончилась победой команды Игоря Йовичевича 2:1. За "горняков" забивали Дмитрий Крыськив и Артем Бондаренко.