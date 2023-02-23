У розташування донецького клубу прибув легендарний правий вінгер Шахтаря Марлос. Бразилець прилетів у Францію, аби підтримати вже рідний для нього клуб у важливому матчі Ліги Європи.
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Легендарна підтримка у Франції
Колишній "гірник" поспілкувався зі старожилами донеччан, зробив спільне фото з голкіперами Андрієм Пятовим, Олексієм Шевченком та польовими футболістами Тарасом Степаненком та Миколою Матвієнком.
Як видно на відео, Марлос радий побачити та поспілкуватись із колишніми одноклубниками.
Тому без підтримки у Франції Шахтар не залишиться.
Марлос приїхав у розташування Шахтаря: дивіться відео
Головне про кар'єру Марлоса у Шахтарі
- 34-річний правий вінгер вперше перейшов у Шахтар влітку 2014 року, коли перебрався із харківського Металіста.
- Віддав "гірникам" 8 років, адже виступав за донеччан до лютого 2022 року. Після чого став футболістом бразильського Паранаенсе. Наразі перебуває без клубу.
- У футболці Шахтар відіграв найбільше матчів у своїй кар'єрі – 287, у яких наколотив 74 голи та віддав 65 асистів.