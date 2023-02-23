У розташування донецького клубу прибув легендарний правий вінгер Шахтаря Марлос. Бразилець прилетів у Францію, аби підтримати вже рідний для нього клуб у важливому матчі Ліги Європи.

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Легендарна підтримка у Франції

Колишній "гірник" поспілкувався зі старожилами донеччан, зробив спільне фото з голкіперами Андрієм Пятовим, Олексієм Шевченком та польовими футболістами Тарасом Степаненком та Миколою Матвієнком.

Як видно на відео, Марлос радий побачити та поспілкуватись із колишніми одноклубниками.

Тому без підтримки у Франції Шахтар не залишиться.

Марлос приїхав у розташування Шахтаря: дивіться відео

Нагадаємо! Шахтар проведе другу зустріч із Ренном 23 лютого. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00 за Києвом. Перша гра закінчилась перемогою команди Ігоря Йовічевіча 2:1. За "гірників" забивали Дмитро Криськів та Артем Бондаренко.

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