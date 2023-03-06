Ренн – Марсель 0:1

Гол: Колашинац, 57.

У чемпіонаті Франції підійшов до завершення 26 тур Ліги 1. У останній грі зустрічались претенденти на путівки в Лігу чемпіонів – Ренн приймав Марсель, пише 24 канал.

До теми Божевільний камбек Арсеналу: команда Зінченка витягнула мертвий матч з аутсайдером АПЛ – відео

На відміну від останніх ігор цього разу Руслан Маліновський залишився у запасі. Тренер вирішив обрати більш оборонний склад, тому на місця українця вийшов Маттео Гендузі.

Ренн же збирався вибачитись перед вболівальниками за виліт з Ліги Європи від Шахтаря та наблизитись до топ-трійки. І саме господарі у першому таймі виглядали активнішими, проте без реальної загрози воротам Олімпіка.

На початку другого тайму Ігор Тудор випустив на поле Маліновського і вже за кілька хвилин гості відкрили рахунок. Правда, сам українець участі у гольовій атаці не брав. Героєм епізоду став Колашинац, який точно замкнув простріл від Ундера.

Читайте також Мінус п'ять оборонців: Шахтар підходить до битви в ЛЄ з Феєнордом з кризою в захисті

В подальшому Марсель не ризикував і просто засушив гру, не давши Ренну створити багато моментів біля своїх воріт. "Червоно-чорні" залишаються п'ятими у 6-ти балах позаду зони Ліги чемпіонів.

У свою чергу Олімпік закріплюється на другій сходинці завдяки втраті очок від Монако. Відрив від четвертої сходинки становить 4 бали, а ось відстань до лідера ПСЖ залишається немалою – аж вісім очок.

Відеоогляд матчу Ренн – Марсель: