Ренн выходит вперед в матче с Динамо: видео красивого гола
6 октября 2022 , 22:44Читати новину українською
Мартин Террьер смог отозваться на передачу из глубины и пробил в "девятку" ворот Бойко. Так Ренн вышел вперед в матче Лиги Европы.
Динамо играет в третьем матче Лиги Европы. Соперником команды Мирчи Луческу является французский Ренн, пишет 24 канал.
Следите с нами Ренн – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Французы с первых минут стали подтверждать свой статус победителя. Уже на 23-й минуте Ренн вышел вперед, реализовав свой второй удар в створ в матче.
Гуири хитрым пасом вывел на ударную позицию Терьера. Форварда красиво пробил из-под Попова. мяч залетел в "девятку" ворот Динамо.
Видео гола Террьера:
Напомним, что после первых двух туров у киевлян 0 баллов в своем активе. Динамо проиграло Фенербахче (1:2) и АЕК (0:1).