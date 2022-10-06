Динамо играет в третьем матче Лиги Европы. Соперником команды Мирчи Луческу является французский Ренн, пишет 24 канал.

Следите с нами Ренн – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Французы с первых минут стали подтверждать свой статус победителя. Уже на 23-й минуте Ренн вышел вперед, реализовав свой второй удар в створ в матче.

Гуири хитрым пасом вывел на ударную позицию Терьера. Форварда красиво пробил из-под Попова. мяч залетел в "девятку" ворот Динамо.

Видео гола Террьера:

Напомним, что после первых двух туров у киевлян 0 баллов в своем активе. Динамо проиграло Фенербахче (1:2) и АЕК (0:1).