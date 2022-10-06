Динамо грає у третьому матчі цьогорічної Ліги Європи. Суперником команди Мірчі Луческу є французький Ренн, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Ренн – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Французи з перших хвилин почали підтверджувати свій статус фаворита. Вже на 23 хвилині Ренн вийшов вперед, реалізувавши свій другий удар в ствір у матчі.

Гуїрі хитрим пасом вивів на ударну позицію Террьєра. Форварда красиво пробив з-під Попова. м'яч залетів у "дев'ятку" воріт Динамо.

Відео голу Террьєра:

Нагадаємо, що після перших двох турів кияни мають 0 балів у своєму активі. Динамо програло Фенербахче (1:2) та АЕКу (0:1).