Динамо играет в поединке третьего тура Лиги Европы 2022-2023. Соперником киевлян стал французский Ренн, пишет 24 канал.

Следите с нами Ренн – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Французы на правах хозяев взяли инициативу в свои руки и первыми отличились в матче. Впрочем, динамовцам удалось восстановить паритет еще до перерыва.

Киевляне красиво разыграли атаку в пас. найдя Буяльского в чужой площадке. Тот отпасовал на набегающего Цыганкова и Виктор со второй попытки пробил Манданда.

Видео гола Цыганкова:

Напомним, что после первых двух туров у киевлян 0 баллов в своем активе. Динамо проиграло Фенербахче (1:2) и АЕКу (0:1).