Динамо грає у поєдинку третього туру Ліги Європи 2022-2023. Суперником киян став французький Ренн, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Ренн – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Французи на правах господарів взяли ініціативу в свої руки і першими відзначились у матчі. Втім динамівцям вдалось відновити паритет ще до перерви.

Кияни красиво розіграли атаку в пас. знайшовши Буяльського в чужому майданчику. Той відпасував на набігаючого Циганкова і Віктор з другої спроби пробив Манданда.

Відео голу Циганкова:

Нагадаємо, що після перших двох турів кияни мають 0 балів у своєму активі. Динамо програло Фенербахче (1:2) та АЕКу (0:1).