Рекордсменка Зубковская взяла "золото" Паралимпиады по прыжкам в длину

29 августа 2021 , 08:21
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Источник:

24 канал

Пятый соревновательный день Паралимпиады начался с "золота" Оксаны Зубковской. Украинка стала победительницей в прыжках в длину.

Новая Паралимпиада – новое "золото"

Оксане Зубковской не было равных по прыжкам в длину. Опытная 40-летняя спортсменка завоевала золотую награду с результатом 5,54 метра.

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Это "золото" стало для Украины девятым на Паралимпиаде в Токио. Украинской прыгунье удалось оставить за спиной испанку Сару Мартинес и Линду Хамри из Алжира, которые заняли второе и третье места соответственно.

Зубковская перепрыгала ближайшую конкурентку на 16 сантиметров. Оксане не удалось дотянуться до мирового рекорда, который она установила в 2012 году в Лондоне – 6,60.

  • Для Зубковской эта золотая медаль стала уже четвертой в карьере. До этого она на каждой из Паралимпиад брала по одной награде (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-2016).
  • Украина продолжает удерживать место в топ-5 лучших стран мира в общем медальном зачете.
Автор: Софія Кулай