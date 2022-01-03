Рекордный трансфер: Динамо может продать еще одного игрока в Европу

Братиславский Слован сделал предложение Динамо по трансферу хавбека Георгия Цитаишвили. Клуб предложил киевлянам за игрока 2 миллиона евро.

Если киевский клуб согласится, то это будет рекордный трансфер в истории Слована.

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Отметим, что за Слован выступает грузинский полузащитник Джаба Канкава, который ранее защищал цвета Днепра (2007 – 2011, 2012 – 2015).

Карьера Цитаишвили

В 2011 году Георгий переехал в украинский чемпионат. До перехода выступал на Кипре и был на просмотре в каталонской Барселоне.

До января 2021-го выступал только в структуре Динамо. Тогда поехал в аренду в полтавскую Ворсклу, где отыграл полгода.

В середине июля 2021 года направился в аренду в Черноморец из Одессы. В сезоне-2021/2022 полузащитник отыграл 13 поединков, в которых забил один гол. Одесская команда ушла на зимний перерыв на 13-м месте в турнирной таблице.

Добавим, что в прошлом году Цитаишвили сменил украинское гражданство на грузинское. Хавбек провел за сборную Грузии четыре матча.