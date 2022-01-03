Якщо київський клуб погодиться, то це буде рекордний трансфер в історії Словану.

До слова Динамо офіційно знайшло заміну Миколенку

Зазначимо, що за Слован виступає грузинський півзахисник Джаба Канкава, який раніше захищав кольори Дніпра (2007 – 2011, 2012 – 2015).

За даними Transfermarkt, ринкова вартість Цитаішвілі становить один мільйон євро. Його контракт із Динамо розрахований до 30 червня 2025 року.

Кар'єра Цитаішвілі