Дубинчак заменит Миколенко

О возвращении Дубинчака в Динамо сообщил футбольный агент Александр Карпов. Владислав покинул Днепр-1, где выступал на правах аренды.

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Агент опубликовал фотографию с футболистом, подписав ее: "Возвращение домой".

Карпов и Дубинчак / Фото instagram.com/karpov_alexandrr