Дубинчак заменит Миколенко
О возвращении Дубинчака в Динамо сообщил футбольный агент Александр Карпов. Владислав покинул Днепр-1, где выступал на правах аренды.
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Агент опубликовал фотографию с футболистом, подписав ее: "Возвращение домой".
Карпов и Дубинчак / Фото instagram.com/karpov_alexandrr
- 23-летний Дубинчак – воспитанник Динамо. Второй сезон подряд футболист находился в аренде в Днепре-1.
- В составе Динамо Владислав до сих пор не дебютировал.
- Возвращение Дубинчака в Динамо связано с тем, что киевский клуб отпустил Виталия Миколенко в английский Эвертон.