Первая ракетка мира серб Новак Джокович победил представителя Аргентины Диего Шварцмана. А титул в женском разряде достался куда легче. Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей турнира в Риме после снятия соперницы Каролины Плишковой.

Финалы теннисного турнира Internazionali BNL d'Italia обещали быть жаркими. Фавориты решающих поединков Новак Джокович и Симона Халеп доказали, что сейчас находятся в лучшей форме и получили трофеи престижного турнира, информирует 24 канал.

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Рекордный титул Джоковича

В первом сете Шварцман неожиданно повел 3:0, но Новак взял инициативу в свои руки и забрал три гейма на подаче соперника. Этот момент стал ключевым в первом сете, победа Джоковича – 5:7. Вторая партия была немного легче для Джоковича. Серб оказался сильнее и во втором сете – 6:3.

Джокович уже пятый раз стал победителем турнира в Риме. Ранее он побеждал в столице Италии в 2008, 2011, 2014 и 2015 годах.

Но это не единственное достижение сербского теннисиста. Также Джокович выиграл рекордный 36-й титул на турнирах серии Masters, обойдя по этому показателю испанца Рафаэля Надаля.

Диего Шварцман – Новак Джокович видеообзор матча

Женский финал

А вот матч в женском разряде не был доигран. Поединок длился всего 31 минуту. Плишкова стала соперницей Халеп в финале турнира, но не смогла завершить встречу. Чешская теннисистка под ноль проиграла первый сет сопернице 6:0, а во второй партии взяв один гейм таки снялась с матча. Причиной такого решения Плишковой стала травма. Когда Каролина покидала корт, у нее было забинтовано левое бедро. Поэтому счет второго сета остался за румынской теннисисткой 2:1.

Симона Халеп продолжила свою победную серию матчей. После поражения в полуфинале Australian Open от Гарбинье Мугуруси румынка завоевала три титула подряд – в Дубае (ОАЭ), Праге (Чехия) и Риме (Италия) и подошла к Ролан Гаррос в прекрасном настроении, ее серия из побед составляет уже 14 матчей подряд.

В прошлом году Плишкова стала победительницей этих соревнований. В финале она со счетом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.

Симона Халеп – Каролина Плишкова видеообзор финала