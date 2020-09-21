Пресс-служба Открытого чемпионата Франции подтвердила, что пять теннисистов сдали положительные тесты на коронавирус. Фамилии этих спортсменов не разглашают.

Теннисисты уже отправились на самоизоляцию. Об этом сообщили в официальном заявлении организаторы Ролан Гаррос.

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По их информации, положительные тесты на коронавирус сдали два теннисиста, которые должны были участвовать в квалификации, еще три спортсмена, которые контактировали с тренером, анализ которого дал положительный результат.

Период карантина для них составит ровно одну неделю. Всего было сделано около 900 тестов на коронавирус.

The Roland-Garros tournament directors can confirm that 2 players competing in the qualifying tournament have tested positive for Covid 19 and three others have confirmed close contact with a coach who has tested positive for Covid 19. >> https://t.co/X3dn62VEv5 pic.twitter.com/4Ca6GevqNf — Roland-Garros (@rolandgarros) September 20, 2020

Что известно о Ролан Гаррос-2020? Турнир должен был состояться еще в мае-июне, однако был перенесен из-за пандемии COVID-19. Соревнования пройдут с 27 сентября до 11 октября в Париже. Квалификационные матчи начнутся 21 сентября. Турнир относится к серии Грэнд Слэм.

Кто из украинцев сыграет на Ролан Гаррос

Сергей Стаховский и Илья Марченко начнут свои выступления с квалификации Открытого чемпионата Франции. Квалификация турнира стартует уже сегодня, 21 сентября, а 27 сентября начнутся матчи основной сетки.

Представительниц женского пола будет гораздо больше. В основной сетке сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина. Также в основной сетке Ролан Гаррос сыграют Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Катарина Завацкая.

Сразу трое украинок попытаются пробиться в основную сетку Ролан Гаррос через сито квалификации. В частности, это Марта Костюк, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.