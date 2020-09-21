Организаторы Ролан Гаррос массово снимают теннисистов из-за коронавируса
Пресс-служба Открытого чемпионата Франции подтвердила, что пять теннисистов сдали положительные тесты на коронавирус. Фамилии этих спортсменов не разглашают.
Теннисисты уже отправились на самоизоляцию. Об этом сообщили в официальном заявлении организаторы Ролан Гаррос.
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По их информации, положительные тесты на коронавирус сдали два теннисиста, которые должны были участвовать в квалификации, еще три спортсмена, которые контактировали с тренером, анализ которого дал положительный результат.
Период карантина для них составит ровно одну неделю. Всего было сделано около 900 тестов на коронавирус.
Кто из украинцев сыграет на Ролан Гаррос
Сергей Стаховский и Илья Марченко начнут свои выступления с квалификации Открытого чемпионата Франции. Квалификация турнира стартует уже сегодня, 21 сентября, а 27 сентября начнутся матчи основной сетки.
Представительниц женского пола будет гораздо больше. В основной сетке сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина. Также в основной сетке Ролан Гаррос сыграют Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Катарина Завацкая.
Сразу трое украинок попытаются пробиться в основную сетку Ролан Гаррос через сито квалификации. В частности, это Марта Костюк, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.