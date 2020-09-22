Перша ракетка світу серб Новак Джокович переміг представника Аргентини Дієго Шварцмана. А титул у жіночому розряді дістався куди легше. Румунська тенісистка Сімона Халеп стала переможницею турніру в Римі після зняття суперниці Кароліни Плішкової.

Фінали тенісного турніру Internazionali BNL d’Italia обіцяли бути спекотними. Фаворити вирішальних поєдинків Новак Джоковіч та Сімона Халеп довели, що зараз перебувають у найкращій формі та здобули трофеї престижного турніру, інформує 24 канал.

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Рекордний титул Джоковіча

У першому сеті Шварцман несподівано повів 3:0, але Новак взяв ініціативу у свої руки та забрав три гейми на подачі суперника. Цей момент став ключовим у першому сеті, перемога Джоковіча – 5:7. Друга партія була дещо легшою для Джоковіча. Серб виявився сильнішим і у другому сеті – 6:3.

Джоковіч вже п'ятий раз став переможцем турніру у Римі. Раніше він перемагав у столиці Італії в 2008, 2011, 2014 і 2015 роках.

Але це не єдиний здобуток сербського тенісиста. Також Джоковіч виграв рекордний 36-й титул на турнірах серії Masters тисячі, обійшовши за цим показником іспанця Рафаеля Надаля.

Дієго Шварцман – Новак Джоковіч відеоогляд матчу

Жіночий фінал

А от матч у жіночому розряді не був дограний. Поєдинок тривав лише 31 хвилину. Плішкова стала суперницею Халеп у фіналі турніру, але не змогла завершити зустріч. Чеська тенісистка під нуль програла перший сет суперниці 6:0, а у другій партії взявши один гейм таки знялась із матчу. Причиною такого рішення Плішкової стала травма. Коли Кароліна покидала корт, у неї було забинтоване ліве стегно. Тож рахунок другого сету залишився за румунською тенісисткою 2:1.

Сімона Халеп продовжила свою переможну серію матчів. Після поразки в півфіналі Australian Open від Гарбіньє Мугуруси румунка завоювала три титули поспіль – в Дубаї (ОАЕ), Празі (Чехія) і Римі (Італія) і підійшла до Ролан Гаррос у чудовому настрої, її серія з перемог складає вже 14 поєдинків поспіль.