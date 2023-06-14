Организаторы Уимблдона объявили рекордный призовой фонд: сколько денег получат участники

Уже 3 июля в Англии стартует Уимблдон-2023 – старейший двухнедельный турнир большого тенниса. Участники соревнований этого года получат рекордные гонорары.

Об этом сообщила пресс-служба организаторов Уимблдонского чемпионата. Участники соревнований будут претендовать на рекордные 44,7 миллиона фунтов.

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Рекордные призовые Уимблдона

Мы рады, что в этом году теннисисты будут иметь рекордные призовые, которые увеличились более чем на 10%. Мы стремимся с помощью этого распределения вернуть призовые чемпионам и вице-чемпионам в одиночном разряде до уровня 2019 года, то есть до пандемии, одновременно обеспечивая заслуженную поддержку игроков в первых раундах соревнований,

– заявил глава All England Club Иен Гьюитт.

Отметим, что призовой фонд Уимблдонского турнира этого года увеличился на 11,2% по сравнению с 2022 годом и на 17,1% больше, чем на Чемпионате до пандемии в 2019 году.

Чемпионы и финалисты в женском и мужском одиночном разрядах получат 2,35 миллиона фунтов и 1,175 миллиона соответственно.

Даже теннисисты, которые покинут соревнования в первом раунде, получат возросшее вознаграждение. Так, призовой фонд отборочного соревнования увеличился на 14,5%, а проигравшие в первом раунде игроки основной сетки одиночного разряда получат 55 тысяч. Это на 10% больше, чем в 2022 году.

Распределение призовых в одиночной сетке Уимблдона-2023

Первый раунд – 55 тысяч фунтов

Второй раунд – 85 тысяч

Третий раунд – 131 тысяча

Четвертый раунд – 207 тысяч

Четвертьфинал – 340 тысяч

Полуфинал – 600 тысяч

Финалист – 1,175 миллиона

Финал – 2,35 миллиона

Напомним, что в 2022 году организаторы Уимблдона не допустили к соревнованиям россиян и белорусов. Поэтому теннисные организации WTA и ATP не засчитали участникам очки за турнир. Кроме того, Ассоциация Лаун-Тенниса была оштрафована на 1,5 миллиона фунтов. Более того, они угрожали старейшему теннисному турниру исключением из сетки тура.

Взвесив все за и против, организатору турнира вынуждены были вернуть представителей стран-агрессоров в соревнования.

Уимблонский турнир-2023 стартует 3 июля и продлится до 16 июля.