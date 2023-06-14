Про це повідомила пресслужба організаторів Вімблдонського чемпіонату. Учасники змагань претендуватимуть на рекордні 44,7 мільйона фунтів.
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Рекордні призові Вімблдона
Ми раді, що в цьому році тенісисти матимуть рекордні призові, які збільшилися більш, ніж на 10%. Ми прагнемо за допомогою цього розподілу повернути призові чемпіонам і віцечемпіонам в одиночному розряді до рівня 2019 року, тобто до пандемії, одночасно забезпечуючи заслужену підтримку гравців у перших раундах змагань,
– заявив голова All England Club Ієн Г’юітт.
Зазначимо, що призовий фонд цьогорічного Вімблдонського турніру збільшився на 11,2% порівняно з 2022 роком і на 17,1% більше, ніж на Чемпіонаті до пандемії у 2019 році.
Чемпіони та фіналісти в жіночому та чоловічому одиночному розрядах отримають 2,35 мільйона фунтів та 1,175 мільйона відповідно.
Навіть тенісисти, які покинуть змагання в першому раунді, отримають збільшену винагороду. Так, призовий фонд відбіркового змагання збільшився на 14,5%, а гравці основної сітки одиночного розряду, які програють у першому раунді, отримають 55 тисяч. Це на 10% більше ніж у 2022 році.
Розподіл призових в одиночній сітці Вімблдона-2023
- Перший раунд – 55 тисяч фунтів
- Другий раунд – 85 тисяч
- Третій раунд – 131 тисяча
- Четвертий раунд – 207 тисяч
- Чвертьфінал – 340 тисяч
- Півфінал – 600 тисяч
- Фіналіст – 1,175 мільйона
- Фінал – 2,35 мільйона
Нагадаємо, що у 2022 році організатори Вімблдону не допустили до змагань росіян та білорусів. Через це тенісні організації WTA та ATP не зарахували учасникам очки за турнір. Крім того, Асоціація лаун-тенісу була оштрафована на 1,5 мільйона фунтів. Ба більше, вони погрожували найстарішому тенісному турніру виключенням із сітки туру.
Зваживши всі за і проти, організатору турніру змушені були повернути представників країн-агресорів до змагань.