Рекорд НБА, удивительный слэм-данк: лучшие моменты игры Михайлюка в сезоне – видео

Атакующий защитник Святослав Михайлюк провел довольно хороший сезон в НБА. Баскетболист из Украины поиграл в двух клубах.

Третий сезон Михайлюка в НБА

В сезоне-2020/2021 Святослав Михайлюк выходил в футболке двух команд – Детройт и Оклахома. С последней завершил сезон и не пробился в плей-офф.

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Этот сезон стал для украинца третьим в НБА. Баскетболист сыграл 66 матчей, в которых набирал в среднем за игру по 8,5 очков, 2,5 подбора и 1,7 передачи.

13 марта Оклахома официально подтвердила подписание контракта с украинским баскетболистом. До этого защитник выступал за Детройт. В своем прощальном матче за клуб Святослав отдал 8 результативных передач, набрал 11 очков, сделал 4 подбора, 2 перехвата, 2 фола и 1 потерю. Благодаря такой игре Михайлюк установил личный рекорд по количеству ассистов за матч в НБА.

Оклахома закончила регулярный чемпионат на 14 месте среди 15 клубов Западной конференции. За 72 игры команда одержала только 22 победы и 50 поражений.

Видео лучших моментов игры Михайлюка в сезоне