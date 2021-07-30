Мужественно стоял на одной ноге: Рейзлин с травмой победил в командной шпаге на Олимпиаде

Игорь Рейзлин был одним из шпажистов, выступавших за Украину в командной шпаге. Бронзовый призер Олимпиады-2020 с повреждением выиграл свой поединок.

Настоящий украинский козак

Украинская сборная прекратила свои соревнования в командной шпаге в четвертьфинале Олимпиады-2020. Обидчиками украинцев стали китайские шпажисты, которые в неуступчивой борьбе одолели наших спортсменов с разницей в 10 уколов – 35:45.

​Как это было Украинские шпажисты обидно уступили китайцам в четвертьфинале Олимпиады-2020

В составе Украины выступали Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Роман Свичкар и Анатолий Герей. В борьбе за 5 место наши ребята уступили французам, которые в 2016 году стали олимпийскими чемпионами в Рио-де-Жанейро (39:45).

Бронзовый призер в Токио прокомментировал свое выступление в командном старте. Рейзлин признался, что вышел на старт с травмой. Тренеры предлагали шпажисту сняться, но Игорь не видел смысла не выступать.

Старший тренер спрашивал: "Может снимемся?" Я не видел смысла сниматься. Как мог, пытался отстоять на одной ноге. Даже удалось выиграть бой,

– сказал шпажист.